В Харьковской области напали на медиков бригады "скорой" помощи

14:25 15 Март Киев, Украина

Группа лиц в Валковском районе Харьковской области совершила нападение на бригаду экстренной медицинской помощи. В результате двух избитых медиков госпитализировали.

Об этом сообщается на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области в Фейсбуке.

«Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 15 марта, в пункте постоянного базирования Травневое Валковского отделения экстренной медпомощи. Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Как рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, навестивший в больнице травмированных медиков, больше всего пострадал водитель. Также избили санитарку. Их доставили в больницу, третий член экипажа - фельдшер - не пострадала.

«Это какие-то хулиганские действия... Бригада находилась на работе, ожидала вызова. Люди с трассы приходят в пункт. Девушку, пострадавшую после оказания помощи и осмотра, сегодня вот отпускают домой. А у водителя состояние не очень - черепно-мозговая травма и ушибы. Пока он остается в больнице», - сказал Забашта.

Медики «скорой» уже обратились в полицию.



В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области корреспонденту Укринформа сообщили, что информацию о происшествии в пункте «скорой» внесли в журнал единого учета территориального отделения полиции и проводят проверку. Обстоятельства, количество и личности нападавших устанавливают.