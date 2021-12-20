В Харьковской области напали на медиков бригады "скорой" помощи

Группа лиц в Валковском районе Харьковской области совершила нападение на бригаду экстренной медицинской помощи. В результате двух избитых медиков госпитализировали.
Об этом сообщается на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области в Фейсбуке.
Как рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, навестивший в больнице травмированных медиков, больше всего пострадал водитель. Также избили санитарку. Их доставили в больницу, третий член экипажа - фельдшер - не пострадала.
Медики «скорой» уже обратились в полицию.
В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области корреспонденту Укринформа сообщили, что информацию о происшествии в пункте «скорой» внесли в журнал единого учета территориального отделения полиции и проводят проверку. Обстоятельства, количество и личности нападавших устанавливают.
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