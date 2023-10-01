В Харьковской области местный житель взорвался на мине типа "лепесток"

09:20 01 октября Киев, Украина

Прифронтовые и деоккупированные территории остаются потенциально опасными из-за наличия множества взрывоопасных предметов. В некоторых регионах земля буквально усеяна минами. Поэтому жителей этих территорий призывают не ходить по непроверенных специалистами участках.

Очередная трагедия произошла вчера, 30 сентября, в Харьковской области. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, местный житель взорвался на мине. Мужчина остался жив, его госпитализировали.

"В лесу рядом с с.Оскол Богодуховского района местный житель 52 лет наступил в лесу на противопехотную мину типа "лепесток". Госпитализирован с ранением в состоянии средней тяжести", - сообщил председатель ОВА.

Ранее на Харьковщине взорвался трактор, были ранены два человека.

Как сообщил Шмыгаль, 40 стран выделили Украине $250 млн на разминирование.