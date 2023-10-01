В Харьковской области местный житель взорвался на мине типа "лепесток"

Прифронтовые и деоккупированные территории остаются потенциально опасными из-за наличия множества взрывоопасных предметов. В некоторых регионах земля буквально усеяна минами. Поэтому жителей этих территорий призывают не ходить по непроверенных специалистами участках.
Очередная трагедия произошла вчера, 30 сентября, в Харьковской области. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, местный житель взорвался на мине. Мужчина остался жив, его госпитализировали.
Ранее на Харьковщине взорвался трактор, были ранены два человека.
Как сообщил Шмыгаль, 40 стран выделили Украине $250 млн на разминирование.
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