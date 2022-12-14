В Харьковской области эксгумировали тело гражданского, расстрелянного оккупантами

17:22 14 декабря Киев, Украина

14 декабря в Харьковской области правоохранители эксгумировали тело убитого 51-летнего мужчины. Он вместе с женой ехал домой, когда оккупанты открыли огонь по их автомобилю.



Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора.

“По данным правоохранителей, в с. Петропавловка Купянского района в конце сентября, когда населенный пункт был оккупирован ВС рф, супруги местных жителей ехали в свой дом на автомобиле. В это время российские военные открыли автоматную очередь за автомобилем. Женщина выжила, мужчина получил огнестрельное ранение и умер”, – говорится в сообщении.

В настоящее время тело погибшего направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.



При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.