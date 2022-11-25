В Харьковской области эксгумировали тела двух мужчин, которых расстреляли оккупанты

В Купянском районе Харьковщины правоохранители эксгумировали тела двух мужчин. По предварительной версии следствия их расстреляли российские военные.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По предварительной версии правоохранителей мужчин расстреляли российские военные в середине сентября, когда село находилось под оккупацией.
Односельчане сообщили, что видели, как автомобиль мужчин забуксовал возле российского блокпоста, после этого люди услышали автоматную очередь. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения в области туловища и головы.
Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством) УКУ. В настоящее время тела погибших направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.
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