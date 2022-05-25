В Харькове задержан нацгвардеец за торговлю наркотиками

21:29 21 декабря Киев, Украина

Замкомандира взвода, капитан Национальной гвардии Украины задержан сотрудниками правоохранительных органов за сбыт наркотических веществ.

Об этом информирует Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что офицер НГУ наладил сбыт наркотических веществ - амфетамина, метамфетамина и PVP, как на территории воинской части Национальной гвардии так и среди жителей города Харькова . При этом, для производства и сбыта наркотических средств он привлек бывших военнослужащих Нацгвардии.

Фигурант был задержан 21 декабря непосредственно после сбыта психотропного вещества. У военнослужащего обнаружено при себе и изъято вещество, похожее на амфетамин и вещество, похожее на PVP.

Проводятся обыски по местам жительства фигурантов и местом производства данных психотропных веществ.