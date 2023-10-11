В Харькове задержан диверсант, взрывавший автозаправки и железнодорожные пути

В Харькове разоблачен диверсант российского ГРУ, планировавший взорвать несколько АЗС в Харькове и других областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Для диверсий он планировал использовать самодельные взрывные устройства, которые хранил в специально обустроенном схроне на территории одного из лесных массивов Харьковщины.
Согласно замыслу российской военной разведки подрывы резервуаров с горючим на АЗС должны были привести к многочисленным жертвам среди
гражданского населения и распространению панических настроений в приграничных регионах.
Правоохранители задержали фигуранта «на горячем» во время закладки взрывчатки под бочку с газом на одной из харьковских автозаправочных станций. При задержании злоумышленника было сразу деактивировано его взрывное устройство, состоявшее из 2,5 кг пластида и часового
механизма с электродетонатором.
Также разоблачены факты причастности задержанного к совершению серии других диверсий в Харьковской области. Среди них – подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях.
По данным следствия, вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности. После начала полномасштабного вторжения россии он был дистанционно завербован представителем русской военной разведки.
В ходе обысков обнаружено:
▪️ почти 5 кг пластида;
▪️ детонаторы;
▪️ часовой механизм к взрывчатке;
▪️ 2 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;
▪️ револьвер;
▪️ почти 900 тыс. наличных в гривневом эквиваленте.
Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ст. 113 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
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