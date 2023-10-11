В Харькове задержан диверсант, взрывавший автозаправки и железнодорожные пути

14:15 11 октября Киев, Украина

Харькове разоблачен диверсант российского ГРУ , планировавший взорвать несколько АЗС в Харькове и других областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для диверсий он планировал использовать самодельные взрывные устройства, которые хранил в специально обустроенном схроне на территории одного из лесных массивов Харьковщины.



Согласно замыслу российской военной разведки подрывы резервуаров с горючим на АЗС должны были привести к многочисленным жертвам среди

гражданского населения и распространению панических настроений в приграничных регионах.



Правоохранители задержали фигуранта «на горячем» во время закладки взрывчатки под бочку с газом на одной из харьковских автозаправочных станций. При задержании злоумышленника было сразу деактивировано его взрывное устройство, состоявшее из 2,5 кг пластида и часового

механизма с электродетонатором.

Также разоблачены факты причастности задержанного к совершению серии других диверсий в Харьковской области. Среди них – подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях.



По данным следствия, вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности. После начала полномасштабного вторжения россии он был дистанционно завербован представителем русской военной разведки.



В ходе обысков обнаружено:

▪️ почти 5 кг пластида;

▪️ детонаторы;

▪️ часовой механизм к взрывчатке;

▪️ 2 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;

▪️ револьвер;

▪️ почти 900 тыс. наличных в гривневом эквиваленте.

Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ст. 113 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины.



Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.