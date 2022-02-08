В Харькове задержан церковный вор, которого искали полгода

13:01 22 Сентябрь Киев, Украина

Из информации, которую предоставила полиция Харьковской области, стало известно о задержании мужчины, подозреваемого в церковных кражах.



Мужчина проникал в храмы, воровал Мужчина проникал в храмы, воровал иконы , а после продавал их через интернет. На счету подозреваемого - семь преступлений в Харьковской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

В марте этого года гражданин был объявлен в розыск, а после осужден на три года, однако подался в бега. Мужчина постоянно менял адреса и не выходил на связь с близкими, поэтому его поиски заняли полгода.

Задержали злоумышленника на улице Бучмы в Харькове. В ближайшее время беглеца отправят в СИЗО.