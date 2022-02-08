В Харькове задержан церковный вор, которого искали полгода

Из информации, которую предоставила полиция Харьковской области, стало известно о задержании мужчины, подозреваемого в церковных кражах.
Мужчина проникал в храмы, воровал иконы, а после продавал их через интернет. На счету подозреваемого - семь преступлений в Харьковской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.
В марте этого года гражданин был объявлен в розыск, а после осужден на три года, однако подался в бега. Мужчина постоянно менял адреса и не выходил на связь с близкими, поэтому его поиски заняли полгода.
Задержали злоумышленника на улице Бучмы в Харькове. В ближайшее время беглеца отправят в СИЗО.
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