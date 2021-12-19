В Харькове врач-психиатр незаконно оформляла рецепты на получение наркотического вещества - метадон (ФОТО)

В Харькове была задержана врач-психиатр, которая незаконно выписывала рецепты на препараты, содержащие наркотические вещества своим клиентам.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Один такой рецепт выходил стоимостью от 350 до 550 грн.

Районное управление полиции Харькова установила, что женщина регулярно выписывала справки третьим лицам с правом на приобретение вещества метадон.

Полицией открыто уголовное дело по ч.1,2 ст. 319 УК Украины (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических или психотропных веществ).

Женщина 34-лет, жительница Харькова, занимала должность врача-психиатра. Полиция провела санкционированные обыски в ряде медицинских учреждений, где работала подозреваемая.

На месте обысков полицией было изъято более 1,5 тысяч медкарт граждан, печати, документацию и рецептов на выдачу незаконных веществ порядка 16 тыс.

В понедельник, 15 ноября, женщине было сообщено о подозрении в незаконном содействии 3-им лицам в приобретении запрещенных веществ за выгоду.

Закон предусматривает лишение свободы до 5 лет с отсутствием прав занимать определённые должности сроком до 3 лет.

Сейчас полицией решается вопрос о присуждении меры пресечения задержанной 34-летней жительнице Харькова.