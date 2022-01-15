В Харькове в руках у ребенка взорвалась петарда

07:38 03 Май Киев, Украина

В детскую больницу Харькова поступил ребенок с многочисленными травмами, причиной которых стало неосторожное обращение с петардой.



Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной детской больницы №1.



"В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь", - говорится в сообщении.



Об этом случае медики проинформировали полицию.