В Харькове в руках у ребенка взорвалась петарда

В детскую больницу Харькова поступил ребенок с многочисленными травмами, причиной которых стало неосторожное обращение с петардой.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной детской больницы №1.
"В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Об этом случае медики проинформировали полицию.
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