В Харькове рашисты обстреляли поликлинику. Есть жертвы

В Основянском районе Харькова российские войска обстреляли городскую поликлинику, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи. 7 раненых, из них 4 погибли, сообщает полиция Харьковской области.
Ни одного военного объекта рядом не находится. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские документируют преступления против украинского народа.
Накануне кафиры обстреляли пункт гуманитарной помощи на Салтовке — шесть человек погибли.
Ни одного военного объекта рядом не находится. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские документируют преступления против украинского народа.
Накануне кафиры обстреляли пункт гуманитарной помощи на Салтовке — шесть человек погибли.
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