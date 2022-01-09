В Харькове пьяный дебошир поджег себя на глазах полицейских

16:10 09 Январь Киев, Украина

Во время новогодних и рождественских праздников причиной пожара может стать не только елка или фейерверк. Главной причиной возгораний становится алкоголь.

Как стало известно из сообщения полиции Харьковской области, пьяный гражданин Харькова попытался сжечь себя на глазах полицейских, прибывших на вызов из-за семейного скандала. Поджигатель-неудачник был отправлен в больницу.

Как говорится в сообщении, все случилось в свят-вечер, 6 января. Патруль полиции прибыл на улицу Яновского, где происходил семейный скандал. В момент выяснения обстоятельств скандала, дебошир неожиданно поджег свою одежду, которая уже была намочена легковоспламеняющейся жидкостью.

При попытке патрульных потушить горящего мужчину, о всячески оказывал сопротивление. И все-таки самосожженец был потушен и передан сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации.