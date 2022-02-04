В Харькове проходят антитеррористические учения

13:04 14 Май Киев, Украина

Из-за проведения антитеррористических учений в Харькове , сотрудниками СБУ проводится тщательный досмотр всех въезжающих в город автомобилей.

Об этом сообщает медиагруппа Объектив 14 мая.



Указано, что проверки ведутся в поселке Пятихатки, расположенном на самом севере Харькова.



Накануне в СБУ предупредили об очередном этапе антитеррористических учений в Харькове. В них принимают участие не только сотрудники спецслужбы, но и другие силовые структуры.



Учения проводят в условиях, максимально приближенным к реальным. Используются военная техника и радиотехнические средства.



В рамках учений возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта.



"Призываем вас с пониманием отнестись к временным неудобствам и просим оказывать максимальное содействие правоохранителям", – заявили в СБУ.



Также на этой неделе проводятся масштабные учения СБУ на Львовщине. Жителей трех населенных пунктов попросили иметь при себе документы.