В Харькове прогремели взрывы - Синегубов

В Харькове утром 16 августа прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об атаке ударными беспилотниками. В районе 09:00 в областном центре были слышны взрывы.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Прошлой ночью враг нанес удары дронами типа Shahed по с. Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. Пострадавших нет.
За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.
В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены несколько частных домов и хозяйственные постройки.
В с. Петропавловка Купянского района в результате обстрелов повреждены 3 дома, произошли пожары.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Прошлой ночью враг нанес удары дронами типа Shahed по с. Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. Пострадавших нет.
За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.
В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены несколько частных домов и хозяйственные постройки.
В с. Петропавловка Купянского района в результате обстрелов повреждены 3 дома, произошли пожары.
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