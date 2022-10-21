В Харькове прогремели сильные взрывы
09:52 21 октября Киев, Украина
В Харькове
прогремела серия взрывов .
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
"В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны", - написал он.
Информацию о вражеских ударах по городу подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по областному центру", - подчеркнул губернатор.
Позже Терехов уточнил, что зафиксированы "прилеты" по одному из предприятий Харькова.
"Предварительно попадание в административно-производственное здание... Есть разрушения. Их степень, и есть ли пострадавшие в результате вражеского обстрела, устанавливает ГСЧС", - добавил мэр.
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