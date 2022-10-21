В Харькове прогремели сильные взрывы

09:52 21 октября Киев, Украина





Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram. Харькове прогремела серия взрывов .Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны", - написал он.



Информацию о вражеских ударах по городу подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по областному центру", - подчеркнул губернатор.



Позже Терехов уточнил, что зафиксированы "прилеты" по одному из предприятий Харькова.