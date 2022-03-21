В Харькове от российской ракеты погиб 96-летний заключенный фашистских концлагерей

16:02 21 марта Киев, Украина

Харьковчанин Борис Романченко пережил Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен, но его убила российская ракета 18 марта в своей квартире во время "операции по денацификации".

По словам внучки, Борис Романченко интенсивно работал над памятью о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.

В 2012 году Борис Романченко (второй справа на фото) зачитал клятву Бухенвальда "Создание нового мира, где господствуют мир и свобода" во

время празднования годовщины освобождения концлагеря Бухенвальд.