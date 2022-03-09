В Харькове оккупанты убили двух человек, пришедших покормить животных в зоопарке

В харьковском "Фельдман Экопарке" российские военные расстреляли людей, которые пробирались в местный экопарк, чтобы раз в три дня кормить животных.
Об этом сообщили на странице экопарка в фейсбуке.
Об этом сообщили на странице экопарка в фейсбуке.
Отмечается, что в экопарке делают все для того, чтобы спасти животных и не подвергать опасности людей.
Всего с начала российской агрессии против Украины погибли или получили ранения по меньшей мере 1207 гражданских лиц. Такие данные представлены в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
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