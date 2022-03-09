В Харькове оккупанты убили двух человек, пришедших покормить животных в зоопарке

19:43 08 Март Киев, Украина





Об этом сообщили на странице экопарка в фейсбуке. харьковском "Фельдман Экопарке" российские военные расстреляли людей, которые пробирались в местный экопарк, чтобы раз в три дня кормить животных.Об этом сообщили на странице экопарка в фейсбуке.

"Вчера в нашем экопарке произошла катастрофа. Погибли два человека, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы раз в три дня покормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем", – говорится в видео, опубликованном в соцсети.

Отмечается, что в экопарке делают все для того, чтобы спасти животных и не подвергать опасности людей.

“На фоне того, что сейчас происходит в Украине, это маленькая проблема. Но именно из решения таких небольших проблем и состоит наша великая Победа", – отмечается в видеообращении.

Всего с начала российской агрессии против Украины погибли или получили ранения по меньшей мере 1207 гражданских лиц. Такие данные представлены в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.