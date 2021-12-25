В Харькове ограбили обменный пункт

На проспекте Героев Сталинграда в Харькове неизвестный мужчина напал на кассира и украл из обменника 1,6 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Полиция выяснила, что нападение на кассира произошло, когда она закрывала дверь обменного пункта. Неизвестный толкнул ее обратно в помещение, ударил по лицу и, угрожая, забрал из кассы наличные деньги.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.
Грабителя разыскивает полиция. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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