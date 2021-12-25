В Харькове ограбили обменный пункт

14:31 21 Апрель Киев, Украина

На проспекте Героев Сталинграда в Харькове неизвестный мужчина напал на кассира и украл из обменника 1,6 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1,6 млн гривен... Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой", - говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что нападение на кассира произошло, когда она закрывала дверь обменного пункта. Неизвестный толкнул ее обратно в помещение, ударил по лицу и, угрожая, забрал из кассы наличные деньги.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.



Грабителя разыскивает полиция. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.