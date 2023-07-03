В Харькове найдено тело убитого полицейского и его табельный пистолет

В Харькове прокуратура начала расследование смерти полицейского. Его мертвое тело было обнаружено в понедельник, 3 июля. По сообщению спикера прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, выдвигается предварительная версия самоубийства.
Тело с огнестрельной раной головы было найдено на улице возле одного из домов в Немышлянском районе. У тела находился табельный пистолет полицейского.
Отмечается, что погибший был сотрудником одного из райотделов полиции в Харьковской области.
Для проверки обстоятельств дела начато досудебное расследование.
Напомним, в Хмельницкой пограничной академии застрелился 19-летний курсант.
Также сообщалось, что в гостинице в Одессе нашли повешенным военного.
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