В Харькове найдено тело убитого полицейского и его табельный пистолет

14:42 03 июля Киев, Украина

В Харькове прокуратура начала расследование смерти полицейского. Его мертвое тело было обнаружено в понедельник, 3 июля. По сообщению спикера прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, выдвигается предварительная версия самоубийства.

Тело с огнестрельной раной головы было найдено на улице возле одного из домов в Немышлянском районе. У тела находился табельный пистолет полицейского.

Отмечается, что погибший был сотрудником одного из райотделов полиции в Харьковской области.

Для проверки обстоятельств дела начато досудебное расследование.

Напомним, в Хмельницкой пограничной академии застрелился 19-летний курсант.

Также сообщалось, что в гостинице в Одессе нашли повешенным военного.