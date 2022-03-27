В Харькове на ходу горела маршрутка с людьми. Видео

12:13 29 июня Киев, Украина

 
В Харькове на полном ходу и с полным салоном пассажиров загорелась маршрутка. Благодаря оперативным действиям водителя, он сам и пассажиры не пострадали.
 
Об этом во вторник, 29 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Когда водитель микроавтобуса I-VAN заметил огонь, он выпустил пассажиров и сам выпрыгнул из кабины транспортного средства.
 