В Харькове на ходу горела маршрутка с людьми. Видео

В Харькове на полном ходу и с полным салоном пассажиров загорелась маршрутка. Благодаря оперативным действиям водителя, он сам и пассажиры не пострадали.
Об этом во вторник, 29 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Когда водитель микроавтобуса I-VAN заметил огонь, он выпустил пассажиров и сам выпрыгнул из кабины транспортного средства.
Когда водитель микроавтобуса I-VAN заметил огонь, он выпустил пассажиров и сам выпрыгнул из кабины транспортного средства.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии