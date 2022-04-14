В Харькове мужчины выяснили отношения с помощью гранаты

Ранее судимый 49-летний харьковчанин, поссорившись с соседом, решил бросить во двор его частного дома гранату.
Взрыв повредил забор и часть дома, среди людей пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области.
В полицию позвонил харьковчанин и сообщил, что во дворе его частного домовладения по улице Бестужева прогремел взрыв. На месте происшествия обнаружили воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5.
К происшествию причастен ранее судимый сосед мужчины. Он признался, что между ними накануне произошел конфликт на бытовой почве. Почему он решил отомстить именно таким образом, злоумышленник объяснить отказался. В ходе обыска у подозреваемого изъяли два корпуса гранат Ф-1 и РГД-5. Полиция расследует уголовные производства о хулиганстве с применением оружия и незаконном хранении боеприпасов.
К происшествию причастен ранее судимый сосед мужчины. Он признался, что между ними накануне произошел конфликт на бытовой почве. Почему он решил отомстить именно таким образом, злоумышленник объяснить отказался. В ходе обыска у подозреваемого изъяли два корпуса гранат Ф-1 и РГД-5. Полиция расследует уголовные производства о хулиганстве с применением оружия и незаконном хранении боеприпасов.
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