В Харькове мужчины выяснили отношения с помощью гранаты

11:20 18 ноября Киев, Украина

Ранее судимый 49-летний харьковчанин , поссорившись с соседом, решил бросить во двор его частного дома гранату.

Взрыв повредил забор и часть дома, среди людей пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области.