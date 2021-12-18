В Харькове лжеминеры сообщили о взрывчатке в двух торговых центрах

Специалисты взрывотехнического управления проверили информацию о минировании двух торговых центров, эвакуировали 1739 человек, взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.
Так, согласно данным правоохранителей, сообщение о минирование поступило на электронную почту. Взрывотехники тщательно обследовали 34 тыс 27 кв. метров помещений и 800 кв. метров прилегающей территории учреждений. При этом пришлось эвакуировать 1739 человек — 539 посетителей ТЦ на Героев Труда и 1200 на проспекте Гагарина. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Так, согласно данным правоохранителей, сообщение о минирование поступило на электронную почту. Взрывотехники тщательно обследовали 34 тыс 27 кв. метров помещений и 800 кв. метров прилегающей территории учреждений. При этом пришлось эвакуировать 1739 человек — 539 посетителей ТЦ на Героев Труда и 1200 на проспекте Гагарина. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.
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