В Харькове ликвидирована крупная группировка, занимающаяся рэкетом. ФОТО

Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 5 августа.

"К деятельности преступной организации были привлечены около 50 человек, среди которых действующие правоохранители и мужчины с опытом ведения боевых действий. Они специализировались на совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, требовали от предпринимателей прекратить заниматься хозяйственной деятельностью, также требовали средства у работников учреждений здравоохранения и субъектов хозяйствования, которые предоставляют ритуальные услуги на территории города Харькова и Харьковской области. При этом, требование сопровождалось угрозами и применением насилия к потерпевшим и их близким родственникам, умышленным уничтожением и повреждением автотранспорта", - сказано в сообщении.