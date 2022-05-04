В Харькове ликвидирована крупная группировка, занимающаяся рэкетом. ФОТО

В Харькове сотрудниками СБУ блокирована преступная группировка, в состав которой входило более 50 человек. Все они имели опыт общения с оружием и владели боевыми навыками, большинство из членов группировки являются действующими сотрудниками правоохранительных органов.
Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 5 августа.
Деятельность приносила более 1 млн грн "прибыли" в месяц.
Правоохранители провели 55 обысков по месту жительства, в офисных помещениях членов преступной организации и связанных лиц. Изъято оружие, боеприпасы, средства связи, документы и денежные средства. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Правоохранители провели 55 обысков по месту жительства, в офисных помещениях членов преступной организации и связанных лиц. Изъято оружие, боеприпасы, средства связи, документы и денежные средства. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
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