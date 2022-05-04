В Харькове ликвидирована крупная группировка, занимающаяся рэкетом. ФОТО

15:15 05 августа Киев, Украина

В Харькове сотрудниками СБУ блокирована преступная группировка, в состав которой входило более 50 человек. Все они имели опыт общения с оружием и владели боевыми навыками, большинство из членов группировки являются действующими сотрудниками правоохранительных органов.
 
Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 5 августа.
"К деятельности преступной организации были привлечены около 50 человек, среди которых действующие правоохранители и мужчины с опытом ведения боевых действий. Они специализировались на совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, требовали от предпринимателей прекратить заниматься хозяйственной деятельностью, также требовали средства у работников учреждений здравоохранения и субъектов хозяйствования, которые предоставляют ритуальные услуги на территории города Харькова и Харьковской области. При этом, требование сопровождалось угрозами и применением насилия к потерпевшим и их близким родственникам, умышленным уничтожением и повреждением автотранспорта", - сказано в сообщении.
Деятельность приносила более 1 млн грн "прибыли" в месяц.

Правоохранители провели 55 обысков по месту жительства, в офисных помещениях членов преступной организации и связанных лиц. Изъято оружие, боеприпасы, средства связи, документы и денежные средства. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
 
Фото: В Харькове ликвидирована крупная группировка, занимающаяся рэкетом 01
Фото: В Харькове ликвидирована крупная группировка, занимающаяся рэкетом 02
Фото: В Харькове ликвидирована крупная группировка, занимающаяся рэкетом 03
Фото: В Харькове ликвидирована крупная группировка, занимающаяся рэкетом 04