В Харькове из-под завалов извлекли тела 112 погибших

Спасатели ГСЧС завершили в Харькове работу на 40 объектах города, из-под завалов извлечены тела 112 погибших. В то же время, 59 человек спасли.
Об этом сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.
Об этом сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.
Он добавил, что спасатели также разбирают завалы многоэтажных жилых домов в населенных пунктах Киевской, Сумской и Черниговской областей.
Так, спасатели завершили работы на 7 объектах в Бородянке Киевской области и деблокировали тела 41 погибшего.
По его словам, в Сумской области, в частности, в частном жилищном секторе, проводят разбор разрушенных зданий, зачищают улицы, готовят проходы для того, чтобы освободить улицы от загромождений.
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