В Харькове из-под завалов извлекли тела 112 погибших

18:36 20 апреля Киев, Украина





Об этом сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук. Спасатели ГСЧС завершили в Харькове работу на 40 объектах города, из-под завалов извлечены тела 112 погибших. В то же время, 59 человек спасли.Об этом сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

“В Харькову спасатели завершили работу уже на 40 объектах, было спасено 59 человек. К сожалению, там при разборе завалов извлечено 112 тел погибших наших граждан”, – отметил Демчук.

Он добавил, что спасатели также разбирают завалы многоэтажных жилых домов в населенных пунктах Киевской, Сумской и Черниговской областей.



Так, спасатели завершили работы на 7 объектах в Бородянке Киевской области и деблокировали тела 41 погибшего.

"Активно проводятся работы по разбору разрушенных многоэтажных домов в Гостомеле, где украинским спасателям помогают 11 иностранных коллег", - сказал Демчук.

По его словам, в Сумской области, в частности, в частном жилищном секторе, проводят разбор разрушенных зданий, зачищают улицы, готовят проходы для того, чтобы освободить улицы от загромождений.