В Харькове и Николаеве зафиксированы утренние "прилеты"

Население Харькова ранним утром 3 августа услышали два взрыва. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Под ударом оказались Холодногорский и Новобаварский районы. Во втором районе пострадал инфраструктурный объект.
Об утренних "прилетах" по городу информировал и глава горсовета Николаева Александр Сенкевич.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что рф продолжает воевать против мирных жителей, а утренние обстрелы Николаева и Харькова являются местью украинцам, которые имеют более сильный дух.
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