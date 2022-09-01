В Харькове и Николаеве зафиксированы утренние "прилеты"

07:47 03 августа Киев, Украина

Население Харькова ранним утром 3 августа услышали два взрыва. Предварительно, обошлось без пострадавших.



Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.



Под ударом оказались Холодногорский и Новобаварский районы. Во втором районе пострадал инфраструктурный объект.

"Без жертв и пожара. Только разрушения", - уточнил Терехов.



Об утренних "прилетах" по городу информировал и глава горсовета Николаева Александр Сенкевич.