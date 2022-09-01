В Харькове и Николаеве зафиксированы утренние "прилеты"

07:47 03 августа Киев, Украина

Население Харькова ранним утром 3 августа услышали два взрыва. Предварительно, обошлось без пострадавших.

 

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Под ударом оказались Холодногорский и Новобаварский районы. Во втором районе пострадал инфраструктурный объект.
 
"Без жертв и пожара. Только разрушения", - уточнил Терехов.

Об утренних "прилетах" по городу информировал и глава горсовета Николаева Александр Сенкевич.
 
"Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом - разрушен супермаркет. Работают спасательные службы", - написал он.
 
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что рф продолжает воевать против мирных жителей, а утренние обстрелы Николаева и Харькова являются местью украинцам, которые имеют более сильный дух.