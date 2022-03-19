В Харькове горит рынок Барабашово, огонь распространился на жилые дома. Видео
07:40 18 марта Киев, Украина
В Харькове
продолжают тушить пожар
на одном из самых больших рынков города, который подвергся ракетным ударам еще вчера.
Огонь распространился от торговых павильонов на жилые дома. Пострадали два дома.
Во время тушения пожара погиб один спасатель, еще один - госпитализирован.
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