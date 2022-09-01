В Харькове День города начался с обстрела и пожара на заводе

Утро дня города началось с обстрела Киевского района. Попадание в частный дом, без пострадавших.
Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов .
Кроме того, утром 23 августа пользователи соцсетей сообщали о пожаре на харьковском заводе, где взрывов не было.
Пресс-секретарь управления ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко сообщил "Суспільне", что около 04:40 утра в Харькове загорелось пятиэтажное здание промышленного предприятия в Новобаварском районе города, около 06:30 пожар локализовали.
Кроме того, утром 23 августа пользователи соцсетей сообщали о пожаре на харьковском заводе, где взрывов не было.
Пресс-секретарь управления ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко сообщил "Суспільне", что около 04:40 утра в Харькове загорелось пятиэтажное здание промышленного предприятия в Новобаварском районе города, около 06:30 пожар локализовали.
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