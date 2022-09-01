В Харькове День города начался с обстрела и пожара на заводе

09:07 23 августа Киев, Украина

Утро дня города началось с обстрела Киевского района. Попадание в частный дом, без пострадавших.

 
Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов .

Кроме того, утром 23 августа пользователи соцсетей сообщали о пожаре на харьковском заводе, где взрывов не было.

Пресс-секретарь управления ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко сообщил "Суспільне", что около 04:40 утра в Харькове загорелось пятиэтажное здание промышленного предприятия в Новобаварском районе города, около 06:30 пожар локализовали.