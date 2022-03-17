В Харькове авто слетело с проезжей части в реку

В центре Харькова женщина за рулем Kia Sorento, пытаясь объехать кошку, не справилась с управлением и слетела в реку.
Об этом сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.
По его словам, алкотестер показал, что женщина была трезвой. Автомобиль достали из воды. На водителя составили админпротокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспорта и элементов проезжей части) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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