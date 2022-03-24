В Харькове 6 человек погибли в очереди за гуманитарной помощью

В Харькове в результате рашистских обстрелов снова погибли мирные жители города. Об этом написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
Он отметил, что кафиры из оружия дальнего действия обстреляли одно из отделений «Новой почты» на востоке Харькова, по улице Академика Павлова. Около этого отделения горожане, выстроившись в очередь, получали гуманитарную помощь.
По предварительным данным, в результате обстрела погибли шесть человек. Еще 15 получили ранения разной степени тяжести. Все раненые уже госпитализированы, но точное количество жертв будет известно впоследствии.
«Это очередное военное преступление российских оккупантов!» – подчеркнул глава Харьковской ОВА.
Он отметил, что кафиры из оружия дальнего действия обстреляли одно из отделений «Новой почты» на востоке Харькова, по улице Академика Павлова. Около этого отделения горожане, выстроившись в очередь, получали гуманитарную помощь.
По предварительным данным, в результате обстрела погибли шесть человек. Еще 15 получили ранения разной степени тяжести. Все раненые уже госпитализированы, но точное количество жертв будет известно впоследствии.
«Это очередное военное преступление российских оккупантов!» – подчеркнул глава Харьковской ОВА.
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