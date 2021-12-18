В Харькове, 17 ноября, на станции метро были слышны выстрелы: студент был травмирован в ногу из пневматического пистолета

Ближе к полуночи, 17 ноября, в Харьковском метро прозвучали выстрелы. В отделение полиции сообщили, что на станции метро «Госпром» пострадал молодой парень от выстрела в ногу.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа.

Работниками следственной группы было установлено, что пострадавший молодой парень 23-лет, получил травму стопы левой ноги з травматического пистолета. От оказания медицинской помощи студент отказался. В ходе словесной перепалки в метро, 17 ноября в 23:00, по причине отсутствия маски на лице, между группой молодых людей и пассажиром возник конфликт.