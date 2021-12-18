В Харькове, 17 ноября, на станции метро были слышны выстрелы: студент был травмирован в ногу из пневматического пистолета

Ближе к полуночи, 17 ноября, в Харьковском метро прозвучали выстрелы. В отделение полиции сообщили, что на станции метро «Госпром» пострадал молодой парень от выстрела в ногу.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа.
Работниками следственной группы было установлено, что пострадавший молодой парень 23-лет, получил травму стопы левой ноги з травматического пистолета. От оказания медицинской помощи студент отказался. В ходе словесной перепалки в метро, 17 ноября в 23:00, по причине отсутствия маски на лице, между группой молодых людей и пассажиром возник конфликт.
На замечания 44-летнего мужчины молодые люди начали нецензурно выражаться, и при выходе на станции «Госпром» конфликт обострился.
По словам мужчины, молодые люди устроили потасовку, в которой начали толкать и наносить удары. Мужчина произвел самооборону выстрелом вверх из пневматического оружия и выстрелом в ногу одному из участников конфликта.
Сейчас ведется следствие. Информация по данному происшествию занесена в ЕР по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
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