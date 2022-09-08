В ГСЧС сообщили, в каких областях ограничено движение

10:16 16 февраля Киев, Украина

Для обеспечения эффективной работы и движения снегоуборочной техники в Волынской, Ивано-Франковской и Ровенской областях ограничено движение крупногабаритного транспорта.





Ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники продолжают действовать:



Волынская область - на а / д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Шацк-Михайловка (участок Павловка-Михайловка). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник, 16 февраля.Ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники продолжают действовать:- на а / д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Шацк-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).



Ивано-Франковская область - на а / д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г.. Коломыя - м. Городенка).



Ровенская область - на а / д регионального значения в пределах области: Т-18-06 Ровно-Млинов-Буск-Перемышляны, Т-18-15 Дубно-Млинов, Т-18-17 Бережниця-Деражное-Клевань, Т-18- 24 Дерманка-Корец.



Кроме того, спасатели за сутки высвободили из снежных заносов 128 транспортных средств (с начала непогоды высвобождено 2 749, из них 105 карет скорой помощи и 79 автобусов) и оказана помощь 240 людям (с начала непогоды 5335 человек). Также было убрано 23 поваленных дерева.