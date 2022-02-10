В ГСЧС сообщили о 23 населенных пунктах без света и подтопленной Львовщине

Усилия сотрудников ГСЧС последние два дня сконцентрированы на ликвидации последствий непогоды, которую в Украину принес западный антициклон.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Вместе с тем, 18 мая в г. Червоноград (Львовская область) врезультате интенсивных осадков произошло подтопление подвального помещения городской больницы, 3 жилых домов, 5 приусадебных участков и частично 3 улиц города.
Подразделения ГСЧС откачали 650 м3 воды и отбуксирован 7 автомобилей. К работам от ГСЧС привлечены 14 человек и 6 ед. техники.
Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.
Вместе с тем, 18 мая в г. Червоноград (Львовская область) врезультате интенсивных осадков произошло подтопление подвального помещения городской больницы, 3 жилых домов, 5 приусадебных участков и частично 3 улиц города.
Подразделения ГСЧС откачали 650 м3 воды и отбуксирован 7 автомобилей. К работам от ГСЧС привлечены 14 человек и 6 ед. техники.
Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.
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