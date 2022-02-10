В ГСЧС сообщили о 23 населенных пунктах без света и подтопленной Львовщине

09:31 19 Май Киев, Украина

Усилия сотрудников ГСЧС последние два дня сконцентрированы на ликвидации последствий непогоды, которую в Украину принес западный антициклон

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 19 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 23 населенных пункта в 4 областях, а именно: в Житомирской - 13, Сумской - 6, Донецкой - 2 и Кировоградской - 2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



Вместе с тем, 18 мая в г. Червоноград (Львовская область) врезультате интенсивных осадков произошло подтопление подвального помещения городской больницы, 3 жилых домов, 5 приусадебных участков и частично 3 улиц города.



Подразделения ГСЧС откачали 650 м3 воды и отбуксирован 7 автомобилей. К работам от ГСЧС привлечены 14 человек и 6 ед. техники.



Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.