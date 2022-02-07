В ГСЧС рассказали, сколько украинцев сегодня без света
08:48 17 Май Киев, Украина
Сложные погодные условия минувшей ночи привели к обесточиванию 120 населенных пунктов Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС
.
"По состоянию на 7 утра 17 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП
остаются обесточенными 120 населенных пунктов в 5 областях, а именно: в Днепропетровской - 59, Херсонской - 29, Кировоградской - 27, Черкасской - 3 и Житомирской - 2", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии