В ГСЧС рассказали о поджогах авто за 2021 год

07:35 15 Март Киев, Украина

На протяжении двух с половиной месяцев текущего года, сотрудниками ГСЧС зафиксировано около 800 пожаров автомобильных транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



"Только 12 марта горело девять машин", – отметили в ГСЧС.



Спасатели напомнили, что автомобиль должен быть оснащен средствами тушения пожара и аптечкой.



"Запрещено садиться в горящий автомобиль и пытаться завести его. Паркуйтесь так, чтобы не создавать помеху другим транспортным средствам, в частности спецтехнике. Позаботьтесь о парковке авто в безопасном месте, которое было бы под охраной, чтобы уменьшить риски поджога", – подчеркнули в ГСЧС.