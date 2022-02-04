В ГСЧС рассказали о количестве жертв на водоемах

Несмотря на то, что пляжный сезон еще не открыт, в Украине с начала года на водоемах погибло свыше 270 человек, среди которых и дети и взрослые.
Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 13 мая.
Майское тепло побуждает граждан как можно быстрее начать купальный сезон, даже при том, что температура воды пока опасна для плавания. Несмотря на многочисленные призывы спасателей, граждане продолжают подвергать свою жизнь опасности, – говорится в сообщении.
Так, 12 мая на Волыни, на искусственном водоеме в селе Здомышель Ковельского района во время купания погиб мальчик 2012 года рождения.
В тот же день на Черниговщине, на пруду возле села Галица Нежинского района группой спасателей было поднято из воды тело мужчины 1988 года рождения.
Также продолжались поиски гражданина, пропавшего 10 мая во время купания в Черном море в Одессе. Уже обследовано 18 км прибрежной полосы, 27 кв. км водной поверхности и 57 тыс. кв. м дна акватории.
Майское тепло побуждает граждан как можно быстрее начать купальный сезон, даже при том, что температура воды пока опасна для плавания. Несмотря на многочисленные призывы спасателей, граждане продолжают подвергать свою жизнь опасности, – говорится в сообщении.
Так, 12 мая на Волыни, на искусственном водоеме в селе Здомышель Ковельского района во время купания погиб мальчик 2012 года рождения.
В тот же день на Черниговщине, на пруду возле села Галица Нежинского района группой спасателей было поднято из воды тело мужчины 1988 года рождения.
Также продолжались поиски гражданина, пропавшего 10 мая во время купания в Черном море в Одессе. Уже обследовано 18 км прибрежной полосы, 27 кв. км водной поверхности и 57 тыс. кв. м дна акватории.
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