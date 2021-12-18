В ГСЧС подвели недельные итоги по погибшим в пожаре и на воде

09:10 19 Апрель Киев, Украина

С 12 по 18 апреля в огне погибли 33 человека, не справились с водной стихией 17. Спасены во время пожара 16 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 611 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 18 человек.



Ликвидировано 2 тыс. 143 пожара, спасены во время пожаров 16 человек и не допущено уничтожение огнем 476 зданий и 38 ед. техники. Во время пожаров погибли 33 человека, ориентировочные убытки составляют 7 млн. 117 тыс. грн.



В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 306 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 102 взрывоопасных предметов.