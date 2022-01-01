В ГСЧС подвели итог смертей на пожарах в новогоднюю ночь

11:09 01 Январь Киев, Украина

Если в будни украинцы очень неосторожны в соблюдении правил противопожарной безопасности, то в праздники под действием алкоголя беспечность многих возрастает в разы. А Новый год – это не только домашний праздник, его сопровождают безудержные огненные развлечения, запуск салютов и грохот петард.

О печальных последствиях празднования Нового года сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. По данным службы, для 12 украинских граждан последний день 2021 года стал последним в жизни. Все они погибли во время пожаров.

"Всего, за прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека", - говорится в сообщении.

Накануне новогодних праздников службами ГСЧС была проведена большая работа, направленная на профилактику пожаров. Наглядно демонстрировалась скорость возгорания елки из-за элементарного электрического замыкания.

Несмотря на неоднократные предупреждения с экранов телевизоров, люди продолжают нарушать требования по безопасному использованию электрических гирлянд и пиротехнических средств. Алкоголь притупляет бдительность в обращении с огнем. По этой причине именно в праздничный период резко увеличивается число пожаров в жилом секторе.

Как и каждый год, во время праздников с 31 декабря по 4 января пожарные подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим службы. Когда все люди радостно празднуют, на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.