В ГСЧС объявили штормовое предупреждение в большинстве украинских регионов

12:23 04 Январь Киев, Украина

Сегодня на западе Украины ожидается сильный ветер. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«4 января в западной части порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с», — говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый. Он касается таких областей:

- Закарпатская,
 
- Львовская,
 
- Ивано-Франковская,
 
- Черновицкая,
 
- Тернопольская,
 
- Волынская,
 
- Ровенская,
 
- Хмельницкая.
 