В ГСЧС объявили штормовое предупреждение в большинстве украинских регионов

Сегодня на западе Украины ожидается сильный ветер. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
«4 января в западной части порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с», — говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый. Он касается таких областей:
- Закарпатская,
- Львовская,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая,
- Тернопольская,
- Волынская,
- Ровенская,
- Хмельницкая.
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