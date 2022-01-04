В ГСЧС объявили штормовое предупреждение в большинстве украинских регионов

12:23 04 Январь Киев, Украина

Сегодня на западе Украины ожидается сильный ветер. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.



«4 января в западной части порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с», — говорится в предупреждении.



Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый. Он касается таких областей:



- Закарпатская,

- Львовская,

- Ивано-Франковская,

- Черновицкая,

- Тернопольская,

- Волынская,

- Ровенская,

- Хмельницкая.