В Госпотребслужбе рассказали о нарушениях прав потребителя «Украинской железной дорогой»

10:31 11 Февраль Киев, Украина

По результатам плановой проверки акционерного общества «Украинская железная дорога» установлено, что при приобретении «Электронного Проездного Документа» через сайт предприятия: booking.uz.gov.ua, до потребителя не доводится информация о цене, включая плату за доставку и условие оплаты.

Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в г. Киеве.



В частности, речь идет об отсутствии информации о:



- стоимость постельного белья;

- стоимость напитков по категориям вагонов (люкс, купе, плацкарт, сидячие первого класса, сидячие второго класса).



Кроме того, не приводится необходимая доступная, достоверная и своевременная информация о продукции, обеспечивающая возможность сознательного и компетентного выбора, нарушающего п. 3 ч. 2 ст. 13 и п. 6, ч. 1 ст. 15 Закона Украины "О защите прав потребителей".



Специалисты Главного управления издали предписание об устранении нарушений требований законодательства УЖД.



В настоящее время решается вопрос о привлечении УЖД к административно-хозяйственной ответственности в соответствии с п. 7 ст. 23 Закона Украины "О защите прав потребителей".



Также специалисты Госпродслужбы направили запрос в Государственную налоговую инспекцию относительно стоимости реализованных проездных документов (билетов) Общества. Это необходимо для расчета штрафных санкций в размере тридцати процентов стоимости полученной для реализации партии товара, выполненной работы, оказанной услуги, согласно статье 23 Закона Украины «О защите прав потребителей» с целью объективного принятия решения.