В городском парке Луцка изнасилована девушка

Ночью в Луцке на девушку, которая шла вдоль парка 900-летия Луцка, напал неизвестный молодой человек. Девушка не услышала, как подкрался злоумышленник, так как слушала музыку в наушниках. Он схватил жертву и силой потянул ее в парк, в котором изнасиловал.
Благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов подозреваемого в совершенном уже задержалы. Его отправили в изолятор временного содержания. Им оказался 25-летний уроженец волынского города Нововолынск, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов подозреваемого в совершенном уже задержалы. Его отправили в изолятор временного содержания. Им оказался 25-летний уроженец волынского города Нововолынск, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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