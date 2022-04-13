В городских моргах Днепра более 1500 трупов российских военных

12:42 13 апреля Киев, Украина

моргах Днепра на сегодняшний день находится более 1500 трупов российских солдат, их никто не спешит забирать.

Об этом заместитель мэра города Днепр Михаил Лысенко сообщил в интервью Настоящему времени и призвал матерей организовать отправку тел своих сыновей на родину для погребения.



"Сейчас в моргах Днепра больше полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах. Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь", - говорит Лысенко.



По его словам, уже четыре рефрижератора в моргах забиты трупами российских солдат.



"Как бы там ни было, но это чьи-то дети. Их растили матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей", - отмечает заммэра Днепра.