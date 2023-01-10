В Горловке армия рф мобилизовала украинцев с инвалидностью
09:48 10 января Киев, Украина
Россияне продолжают мобилизовывать местных жителей на временно оккупированных территориях Украины.
Так, во время одного из рейдов в Горловке Донецкой области захватчики мобилизовали около 30 человек. Четверо из мобилизованных имеют инвалидность. Об этом сообщает Генштаб ВСУ
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"После двух дней так называемой подготовки на полигоне Восточный они были направлены в одну из воинских частей российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
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