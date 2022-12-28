В горах Румынии нашли мертвым украинца, нелегально пересекшего границу

В Румынии нашли мертвым одного из пропавших в горах Марамуреш гражданина Украины, незаконно пересекшего государственную границу.
Об этом сообщил вечером 27 декабря директор государственной службы округа Салвамонт Марамуреш Дан Бенга, передает Agerpres.
Тело нашел местный житель из Красной Вышеулуй горной местности.
Тело нашел местный житель из Красной Вышеулуй горной местности.
Во вторник пограничная полиция и горные спасатели возобновили поиски двух граждан, которых не удалось поднять с горы из-за сложных погодных условий, напоминает издание. Украинцы были на горе, плохо одеты и снаряжены, на высоте более 1800 метров. Горная местность там достаточно крутая, с крутыми долинами и снегом.
Во второй половине дня спасатели и пограничники приостановили поиски с помощью вертолета из-за ухудшения видимости и внезапного изменения атмосферных условий.
Ранее горным спасателям стало известно о пребывании на горе двух раненых гражданах Украины, один из которых имел многочисленные переломы и черепно-мозговую травму с кровотечением. В последний раз с ним связывались по телефону утром понедельника, 26 декабря.
Шесть граждан Украины пересекли горы Марамуреш из Украины в Румынию днем в субботу, 24 декабря, двое были найдены в тот же вечер, а еще двое – в понедельник, пишет издание.
Ранее стало известно, что четырех мужчин, потерявшихся в Карпатах, разыскивают пограничники Украины и Румынии.
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