В горах Румынии нашли мертвым украинца, нелегально пересекшего границу

13:43 28 декабря Киев, Украина

В Румынии нашли мертвым одного из пропавших в горах Марамуреш гражданина Украины, незаконно пересекшего государственную границу.

Об этом сообщил вечером 27 декабря директор государственной службы округа Салвамонт Марамуреш Дан Бенга, передает Agerpres.



Тело нашел местный житель из Красной Вышеулуй горной местности.

"Один из двух украинцев, с которыми не удалось связаться, был найден мертвым местным жителем", - сказал Бенга.

Во вторник пограничная полиция и горные спасатели возобновили поиски двух граждан, которых не удалось поднять с горы из-за сложных погодных условий, напоминает издание. Украинцы были на горе, плохо одеты и снаряжены, на высоте более 1800 метров. Горная местность там достаточно крутая, с крутыми долинами и снегом.