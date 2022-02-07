В Голосеевском районе столицы разбился мотоциклист

Смертельное ДТП, виновником которого стал водитель "Хюндай", забрало жизнь 43-летнего мотоциклиста.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
ДТП случилось сегодня ночью на Столичном шоссе, в Голосеевском районе.
Прибывшие по адресу правоохранители предварительно выяснили, что водитель автомобиля "Хюндай" не предоставил преимущество в движении мотоциклу "Хонда". В результате столкновения водитель двухколесного транспорта, 1978 года рождения, от полученных травм погиб на месте. Водитель авто прошел на "Драгер" тестирование, результат которого показал отсутствие у него состояния алкогольного опьянения.
По данному факту следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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