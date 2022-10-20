В Германии сгорело общежитие для украинских беженцев

В муниципалитете Грос-Штремкендорф (Германия) почти дотла сгорело общежитие для украинских беженцев. Правоохранители рассматривают поджог как основную версию.
Об этом пишет издание "Spiegel".
Известно, что пожар вспыхнул накануне вечером в части дома, где жили украинцы. Дом-общежитие выгорел почти полностью, сохранились только внешние стены.
На момент возгорания в общежитии было 14 человек, они не пострадали, поскольку успели вовремя покинуть помещение.
В издании отмечают, что в день пожара полицейские уже приезжали в дом из-за граффити со свастикой, который неизвестные нарисовали на табличке под названием гостиницы.
Об этом пишет издание "Spiegel".
Известно, что пожар вспыхнул накануне вечером в части дома, где жили украинцы. Дом-общежитие выгорел почти полностью, сохранились только внешние стены.
На момент возгорания в общежитии было 14 человек, они не пострадали, поскольку успели вовремя покинуть помещение.
В издании отмечают, что в день пожара полицейские уже приезжали в дом из-за граффити со свастикой, который неизвестные нарисовали на табличке под названием гостиницы.
К тушению пожара были привлечены почти 120 пожарных и 20 спецмашин.
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