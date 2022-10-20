В Германии сгорело общежитие для украинских беженцев

16:06 20 октября Киев, Украина





Об этом



Известно, что пожар вспыхнул накануне вечером в части дома, где жили украинцы. Дом-общежитие выгорел почти полностью, сохранились только внешние стены.



На момент возгорания в общежитии было 14 человек, они не пострадали, поскольку успели вовремя покинуть помещение.



В издании отмечают, что в день пожара полицейские уже приезжали в дом из-за граффити со свастикой, который неизвестные нарисовали на табличке под названием гостиницы. В муниципалитете Грос-Штремкендорф (Германия) почти дотла сгорело общежитие для украинских беженцев. Правоохранители рассматривают поджог как основную версию.Об этом пишет издание "Spiegel".Известно, что пожар вспыхнул накануне вечером в части дома, где жили украинцы. Дом-общежитие выгорел почти полностью, сохранились только внешние стены.На момент возгорания в общежитии было 14 человек, они не пострадали, поскольку успели вовремя покинуть помещение.В издании отмечают, что в день пожара полицейские уже приезжали в дом из-за граффити со свастикой, который неизвестные нарисовали на табличке под названием гостиницы.

"Опираясь на свой многолетний опыт работы пожарным, сейчас я предполагаю, что пожар устроили умышленно", - сообщил глава администрации округа Тино Шоман.

К тушению пожара были привлечены почти 120 пожарных и 20 спецмашин.