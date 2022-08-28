В Германии арестовали автора телеграм-канала, поддерживавшего военное вторжение рф в Украину

17:31 05 августа Киев, Украина

В немецком городе Гамбург был задержан автор пророссийского телеграмм-канала, который поддерживал военную агрессию РФ против Украины и занимался вербовкой наемников.



Об этом сообщает издание BILD.

31-летний мужчина использовал символ Z, поддерживал военные действия российской армии в Украине и вербовал людей для военной службы за границей.

"Согласно следствию, обвиняемый вел телеграмм-канал, считавшийся пророссийской национал-большевистской платформой, где выражалось открытое одобрение агрессивной войны против Украины, спровоцированной Россией", - сообщает прокуратура.

Кроме того, на одном из фото злоумышленник позировал с российским автоматом. Прокуратура подозревает его в нарушении закона о контроле военного оружия.