В Германии арестовали автора телеграм-канала, поддерживавшего военное вторжение рф в Украину

В немецком городе Гамбург был задержан автор пророссийского телеграмм-канала, который поддерживал военную агрессию РФ против Украины и занимался вербовкой наемников.
Об этом сообщает издание BILD.
Об этом сообщает издание BILD.
31-летний мужчина использовал символ Z, поддерживал военные действия российской армии в Украине и вербовал людей для военной службы за границей.
Кроме того, на одном из фото злоумышленник позировал с российским автоматом. Прокуратура подозревает его в нарушении закона о контроле военного оружия.
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