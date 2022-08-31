В Геническе толпа в очереди за пенсией насмерть затоптала человека

Толпа в очереди за пенсией насмерть затоптала человека во временно оккупированном россиянами Геническе Херсонской области.
Об этом заявил депутат областного совета Херсонщины Сергей Хлань на своей странице в Facebook в пятницу, 12 августа.
Он добавил, что люди съехались со всего района, чтобы получить деньги и добавил, что трагедия произошла из-за хаоса, который творился в учреждении.
Информацию о происшествии изначально сообщил назначенный оккупантами гауляйтер Сергей Мухин.
Информацию о происшествии изначально сообщил назначенный оккупантами гауляйтер Сергей Мухин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии