В Геническе толпа в очереди за пенсией насмерть затоптала человека

18:01 12 августа Киев, Украина

Толпа в очереди за пенсией насмерть затоптала человека во временно оккупированном россиянами Геническе Херсонской области.

Об этом заявил депутат областного совета Херсонщины Сергей Хлань на своей странице в Facebook в пятницу, 12 августа.

"Сегодня в Геническе толпа, которая собралась за пенсией, затоптала человека. До смерти", - говорится в сообщении народного избранника.

Он добавил, что люди съехались со всего района, чтобы получить деньги и добавил, что трагедия произошла из-за хаоса, который творился в учреждении.



Информацию о происшествии изначально сообщил назначенный оккупантами гауляйтер Сергей Мухин.