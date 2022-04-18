В фильтрационных лагерях рашистов под Мариуполем насильно удерживают более 20 000 человек

13:31 18 апреля Киев, Украина

Российские захватчики под Мариуполем содержат в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Никольское-Ялта более 20 тысяч человек.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмме.

«Депортация и фильтрация. По обновленным данным на сегодняшний день кафиры удерживают в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Никольское-Ялта не менее 20 тысяч человек, препятствуя возможности эвакуироваться из-за умышленной затяжки и замедления процедуры фильтрации. Еще пять-семь тысяч человек находятся в фильтрационном лагере в с. Безымянное на стадии подготовки к депортации», – написал Андрющенко.

С сегодняшнего дня в Мариуполе российские захватчики окончательно закрывают город на въезд и выезд для всех и запретят перемещение, чтобы провести фильтрацию 100% оставшихся в городе мужчин.