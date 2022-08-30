В этом году в Мариуполе не будет отопительного сезона - мэр

15:27 11 августа Киев, Украина

Оккупационные власти не смогут в текущем году организовать отопительный сезон в Мариуполе.

Об этом на брифинге 11 августа заявил мэр города Вадим Бойченко.

"Не будет в этом году отопительного сезона, то есть будет очень холодно. Люди понимают это. И поэтому мы видим возрастающее количество выезжающих в сторону нашего государства ", - отметил он.

Также мэр Мариуполя подчеркнул, что оккупантам не удастся обеспечить население питьевой водой.

"Не было и не будет (в период оккупации - ред.) качественной питьевой воды. Где Мариуполь брал воду до войны? Источник водоснабжения города - это Северский Донец. Они (российские оккупанты - ред.) разрушили эту сеть, и восстановить ее невозможно. На это потребуется миллиарды гривен и режим тишины, а его не будет. Где они пытаются взять сегодня воду - это резервное хранилище Старого Крыма: там некачественная, техническая вода и ее объем, к сожалению, только на девять месяцев", - уточнил Бойченко.

Кроме того, в настоящий момент в городе совсем не работает система водоотвода. По словам мэра, на ее восстановление нужно от полутора до двух лет.