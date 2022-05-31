В Эстонии арестовали россиянина, попытавшегося вывезти дроны для российской армии.
Об этом сообщили в официальном Twitter полиции.
Как уточняет эстонский вещатель ERR, мужчину средних лет задержали во время пересечения границы в эту субботу, 29 мая, а в понедельник окружной суд Харью по запросу прокуратуры арестовал его.
В прокуратуре отметили, что участие или поддержка иностранной агрессии наказывается на срок до 5 лет лишения свободы; приобретение оборудования военного назначения для российской армии также подпадает под статью.
Напомним, в начале мая Эстония по соображениям безопасности лишила права на жительство и выдворила двух координаторов пророссийских акций.
В прокуратуре отметили, что участие или поддержка иностранной агрессии наказывается на срок до 5 лет лишения свободы; приобретение оборудования военного назначения для российской армии также подпадает под статью.
Напомним, в начале мая Эстония по соображениям безопасности лишила права на жительство и выдворила двух координаторов пророссийских акций.
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