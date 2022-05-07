В Энергодаре рашисты отбирают авто у мирных жителей

17:04 05 мая Киев, Украина

На изъятых транспортных средствах у гражданских в Энергодаре оккупанты рисуют рашистскую символику "Z" и ездят по городу.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Русские силой захватили два автокрана -подъемника и легковой автомобиль, которые находились на территории автохозяйства Запорожской АЭС и используют спецтранспорт для установки билбордов в городе. Кроме того, они без каких-либо объяснений, но "аргументируя" оружием, изъяли автомобиль УАЗ-3163034, государственный номер АР 8969 ВЕ, который ехал с промышленной площадки ЗАЭС в транспортный цех станции для дозаправки. Оккупанты массово отбирают автомобили у мирных жителей для своих нужд, рисуют на них рашитскую символику "Z" и ездят по городу", - заявила Денисова.

По её словам, немалое количество автомобилей, угнанных на временно оккупированных территориях Украины, оккупанты вывезли в Беларусь, когда отступали из Киевской и Черниговской областей.